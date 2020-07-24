«Это новость, которую ждали все – и туристы, и бизнес. Период, когда границы были закрыты и оставалась полная неопределенность, когда их откроют – был очень тяжелым для туризма. Даже с учетом, что открыты только регулярные рейсы, в Турцию точно какой-то поток пойдет, хотя пока и сложно сказать, каким он будет, так как основная масса туристов всегда летала туда чартерными рейсами», — сказала она.

Она подчеркнула, что туроператоры смогут взять фиксированные блоки мест на регулярных рейсах, что позволит снизить стоимость турпакетов.

Вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу заявила, что Россия с 1 августа возобновляет регулярное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. В Великобританию рейсы будут выполняться в Лондон. В Турцию с 1 августа – в Анкару и Стамбул, с 10 – в Анталью, Бодрум и Даламан.

По мнению Ломидзе, открытие Турции не особенно повлияет на внутренний туризм. «Отказов и аннуляций не будет. Многие уже купили поездки до конца августа и не будут отказываться от приобретенных туров», — считает она.