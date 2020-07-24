"Правительство вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Он будет действовать до 31 декабря 2021 года. Соответствующие постановления подписаны", — сказал премьер на заседании правительства в четверг.

Он пояснил, что с момента публикации документов в течение двух месяцев туроператор обязан либо вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, либо организовать новую до конца следующего года.

"По той же схеме должны будут действовать и гостиницы при отказе клиента от брони. А тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и людям старше 65 лет туроператоры и отели обязаны вернуть деньги в течение 90 дней", — отметил Мишустин.