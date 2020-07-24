Комментируя возобновление международного авиасообщения в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), она сообщила, что пока будет разрешено летать только в три страны. По ее словам, это было сделано, чтобы не спровоцировать появление новых завозных случаев на территории РФ.

"С 1 августа 2020 года РФ на взаимной основе возобновляет авиационное сообщение с Великобританией. Это столица Великобритании — Лондон", — сказала Голикова.

Она отметила, что Великобритания не закрывала границы. При этом все прилетающие в эту страну должны пройти 14-дневный карантин.

"По Турции принято сразу два решения. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул. Начиная с 10 августа, это курортные города: Анталия, Бодрум и Даламан", — сообщила вице-премьер.

По ее словам, также будет возобновлено авиасообщение с Танзанией, а именно Занзибаром.

Голикова рассказала, что улететь в эти страны можно из трех городов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Она также подчеркнула, что иностранцы, прибывающие в Россию, должны за 72 часа до приезда сдать тест на коронавирус и получить отрицательный результат. Россияне, возвращающиеся на родину, также должны сдать тест в течение 72 часов, но могут сделать это и в России.