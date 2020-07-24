"С 1 августа будут выполняться (международные рейсы — ИФ) из аэропортов Москвы, Московской области, Петербурга и Ростова-на-Дону. Это решение также позволит нам ускорить возвращение граждан из-за рубежа", — сказал Мишустин в эфире "России 24" (ВГТРК).
Сегодня в 13:43
РФ с 1 августа запустит международные рейсы из аэропортов Москвы, Петербурга, Ростова
МОСКВА. 24 ИЮЛЯ. ИНТЕРФАКС — РФ с 1 августа запустит международные рейсы из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.