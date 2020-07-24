«Мы запускаем программу «Петербургское гостеприимство», и начали с создания прозрачной системы безопасности наших гостей. Мы понимаем, что сейчас, в вирусном мире, с одной стороны, люди очень сильно хотят куда-нибудь поехать путешествовать и готовы сорваться с места после самоизоляции. Но многие хотят понять, как минимизировать риски при поездке», — сказал он на онлайн пресс-конференции

По его словам, российские туристы уже ничем не отличаются от иностранных, их требования к культурному богатству, к разнообразию, к возможностям, которые им предлагаются, к безопасности существенно выросли. «Мы это учитываем. Мы не знаем, сколько будет вирус с нами, надеюсь, недолго, но все же сегодня это жизненная реальность», — отметил Корнеев.

«В чем заключается программа? Мы разработали собственные стандарты безопасности для таких видов индустрии гостеприимства, как экскурсионное обслуживание, водный и автобусный туризм, уличная «экскурсионка», а также для санаторно-курортных учреждений, турфирм, гостиниц», — рассказал он.

В рамках программы разработаны так называемые чек-листы – система подтверждения того, что соблюдаются все требования безопасности. «Это, в том числе, подтверждения в виде фотографий, которые размещаются на сайтах организаций, вместе с QR-кодом, который организации получают в момент возобновления деятельности. С помощью QR-кода каждый человек может попасть на сайт и увидеть, как в отеле, экскурсионном бюро, ресторане обеспечивается безопасность. Все это выводится на интерактивную карту на портале Visit Petersburg», — пояснил Корнеев.

«Мы заключили соглашение с 15 организациями из всех сфер индустрии Петербурга, от перевозчиков, рестораторов до экскурсоводов и гидов-переводчиков о совместном мониторинге. Мы вошли в международную программу по туризму и путешествиям Safe travels, согласовали наши протоколы с международными, включая ВОЗ. Считаем, что мало начать работать, надо еще не пойти по пути некоторых стран, которые опять начинают уходить в карантинные ограничения. Мы очень хотим этого избежать», — заключил он.