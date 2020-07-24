"Движемся этим курсом. Мы хотели бы, чтобы курс по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, тогда будем говорить спокойно, что переходим в обычную фазу нашей жизни", — сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос действительно ли возвращение к нормальной жизни возможно в феврале.

Он сообщил, что в настоящее время в туристических регионах подготовлены дополнительные койки для развертывания в случае необходимости, идет подготовка к осенне-зимнему сезону.

Говоря о вакцине от коронавируса, министр сказал, что идет подготовка к масштабированию производства, а после ее регистрации начнется более активное взаимодействие с другими странами для организации поставок.

В первую очередь будут вакцинироваться группы риска — медики и работники, контактирующие с большим количеством других людей.