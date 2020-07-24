По данным пресс-службы, мера предусмотрена, в первую очередь, для жителей региона старше 65 лет, чтобы они могли оставаться на самоизоляции и в случае необходимости продлить больничный лист.

В регионе продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия, а также масочный режим. По поручению Алексея Текслера усилены проверки организаций, работающих в сферах торговли и услуг на предмет соблюдения санитарных требований.

Ранее несколькими постановлениями губернатора был снят ряд ограничений. В частности, сначала было разрешено возобновить работу розничной торговли, в том числе торговых центров, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Открыты были фитнес-центры, разрешены уличные тренировки в спортивных секциях, с 1 июля было разрешено начать работу санаториям, базам и детским лагерям отдыха. С середины июля областные власти разрешили возобновить работу предприятий общественного питания — ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных, а также салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун. Кроме того, в парках и других общественных пространствах разрешили работу аттракционов.

По данным регионального Минздрава, на сегодняшний день коронавирусная инфекция нового типа подтверждена у 10,891 тыс. человек, ежесуточно выявляется до 140 новых случаев.