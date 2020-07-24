Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени в ходе предыдущих торгов, подскочил на 94,11 коп. — до 83,1094 руб. Евро поднялся выше 83 рублей впервые с 4 мая

Рубль снизился к бивалютной корзине в условиях снижения интереса инвесторов к рисковым активам и в ожидании решения ЦБ РФ по ставке. Стоимость корзины увеличилась на 77 копеек и составила 76,78 руб. по сравнению с 76,01 руб. в четверг. Доллар при этом оказался на 13 копеек выше закрытия торгов в четверг, евро — на 24 копейки больше.