В телефонном разговоре с Поповой глава города сообщил, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге ниже 0,8, ежесуточный охват тестированием составляет 270 на 100 тысяч населения, для больных с COVID-19 развернуты 9 тысяч 184 коек, более половины из них свободны. За последний месяц число тяжелых больных существенно снизилось.

Губернатор подчеркнул, что заинтересованные в продолжении снятия ограничений руководители предприятий торговли и общепита берут на себя публичные обязательства соблюдать дополнительные требования безопасности. Кроме того, они обязались регулярно предоставлять информацию о мерах по обеспечению безопасности и отчеты о проведённой профилактической работе.

В сообщении отмечается, что по итогам беседы очередное снятие ограничений согласовано. Какие конкретно ограничения будут сняты и когда, не уточняется.

Накануне по итогам встречи вице-губернатора Евгения Елина и руководства городского управления Роспотребнадзора, в рамках которой обсуждалось обеспечение мер безопасности при возобновлении деятельности предприятий общественного питания и торговых центров, сообщалось, новый этап снятия ограничений в Петербурге начнется 27 июля.

Во вторник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил Елину договариваться об открытии ТРК и ресторанов с руководством федерального Роспотребнадзора, если согласовать их открытие с местным управлением не получается. Глава города заявил, что сам поедет в Москву, если к пятнице не будет положительного решения вопроса.