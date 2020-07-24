Накануне состоялось заседание оргкомитета по подготовке торжеств в Дивееве. В связи с тем, что по предписанию Роспотребнадзора по Нижегородской области карантин в Дивееве будет снят с 24 июля, был рассмотрен комплекс мер, которые позволят обеспечить безопасность паломников.

"Участники обсудили формат проведения Дней памяти преподобного Серафима Саровского, которые пройдут 31 июля и 1 августа в Дивеево. В связи с действующим на территории Нижегородской области режимом повышенной готовности принято решение проводить торжества без организации массовых мероприятий", — говорится в сообщении.

Кроме того, вводится обязательный въездной контроль, включающий в себя предоставление справки с результатами обследования на наличие коронавирусной инфекции и подтверждение бронирования в гостиницах, если человек прибывает на срок более одних суток.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в обращении к паломникам отметил, что "из-за непростой ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, на праздновании в этом году не будет палаточного городка".

"И вводится въездной контроль: паломникам нужно иметь справки об отсутствии коронавирусного заболевания. Надеюсь, что эти меры позволят нам провести торжества в спокойном и безопасном режиме. Для всех, кто решит остаться в эти дни дома, будет организована трансляция праздничных богослужений по телевидению и в сети интернет", — приводятся в сообщении слова митрополита.

В частности, трансляцию праздничного богослужения из Троицкого собора Серафимо-Дивеевского монастыря можно будет увидеть на федеральных и региональных телеканалах, на сайте Нижегородской епархии и в соцсетях.

В пресс-службе губернатора Нижегородской области агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что паломники, желающие принять участие в торжествах 31 июля — 1 августа, должны иметь при себе справку с результатами обследования на коронавирус. Этот документ понадобится при въезде в село и с момента снятия карантина.

На Дни памяти преподобного Серафима Саровского в нижегородское Дивееево ежегодно съезжаются тысячи паломников из разных регионов России.

В конце апреля сообщалось, что у 76 человек на территории Дивеевского монастыря был выявлен коронавирус. С 25 апреля обитель закрыли на карантин. Настоятельница монастыря игумения Сергия (Конкова) также проходила лечение.

11 июня монастырь открыли, но посещать его могут только местные жители, поскольку в селе Дивеево продолжают действовать ограничения.