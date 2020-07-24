Обширная видеоколлекция крупнейшего в мире музея национального изобразительного искусства будет доступна на специальном медиапортале Русского музея.
В первом музейном онлайн-кинотеатре будет представлено более 150 фильмов, лекций, презентационных роликов, которые расскажут об истории русского изобразительного искусства, истории и коллекции Русского музея, творчестве отдельных художников и выставках.
Премьерой станет цикл видеофильмов директора музея Владимира Гусева "Век Русского музея". Он впервые представлен широкой аудитории в полном объеме.