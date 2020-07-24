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Премьерой станет цикл видеофильмов директора музея Владимира Гусева "Век Русского музея". Он впервые представлен широкой аудитории в полном объеме.

В первом музейном онлайн-кинотеатре будет представлено более 150 фильмов, лекций, презентационных роликов, которые расскажут об истории русского изобразительного искусства, истории и коллекции Русского музея, творчестве отдельных художников и выставках.

Обширная видеоколлекция крупнейшего в мире музея национального изобразительного искусства будет доступна на специальном медиапортале Русского музея.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 24 ИЮЛЯ. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД — Русский музей открыл онлайн-кинотеатр, сообщает пресс-служба петербургского комитета по культуре в пятницу.

Сегодня в 11:36 Русский музей открыл онлайн-кинотеатр

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