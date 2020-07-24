«У нас все очень хорошо. Загрузка наших отелей туристами примерно на уровне 2018 года в самый пик ЧМ-2018 по футболу. Броней на побережье около 98-99%, в городе чуть поменьше – 92-93%. Но сейчас забронировать номер более чем на трое суток совершенно невозможно, потому что все выкуплено на июль и август, частично на сентябрь», — рассказал он на онлайн пресс-конференции.

Как отметил Ермак, туристы едут из совершенно разных регионов, и в разгар лета их главная цель – пляжный отдых. «В основном туристы едут за пляжным отдыхом, потому что не всегда в Калининградской области пляж доступен с точки зрения комфортной температуры. Все наши курорты почти полностью заполнены», — сказал он.

По словам министра, ситуация с пандемией повлияла на более ускоренный переход к продвижению Калининградской области в соцсетях. «Что касается ограничений, которые существуют, самое трудное, что у нас есть – это запрет на проведение массовых мероприятий. Мы вынуждены каким-то образом пытаться соответствовать действующему законодательству и проводить что-то, не нарушая закон. Сегодня у нас откроется фестиваль «Балтийский онлайн-дебют». Классический фестиваль, церемония открытия будет в формате пресс-конференции, а остальное в онлайн-формате», — заключил он.