«Что касается показателей, то мы рассчитываем в этом году на 900 тыс. туристов. Однако, если будет все продолжаться так, как сейчас, то цифра может быть значительно больше. Но, в отличие от других регионов, мы считаем только тех, которые переночевали в Калининградской области», — сообщил он на круглом столе.

Как отметил Ермак, на осень в регионе запланировано несколько проектов, связанных с продвижением и стимулированием туристического рынка. «Конечно, важна инициатива Ростуризма в части поддержки отдыха на российских регионах, но также будем использовать опыт других регионов, в частности, Татарстана. С 1 октября мы планируем запустить акцию 2+1. Турист покупает две ночи, третью получает в подарок, а также получает скидку 25% на меню в ресторане», — рассказал министр.

По его словам, для начисления бонусов есть специальный инструментарий. Предполагается, что программа будет привязана к карте гостя Калининградской области, которую можно оформить в офисе регионального информационного центра по туризму или на сайте visit-kaliningrad.ru.