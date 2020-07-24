"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 5811 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1477 (25,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении оперштаба.

В Москве выявлено 645 заболевших.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 800849 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наименьшие темпы прироста — в Чукотском АО (0%), Московской области (0,2%), Москве, Калужской, Брянской, Смоленской, Липецкой областях, Кабардино-Балкарской республике (по 0,3%).

За последние сутки подтверждено 154 летальных случаев, связанных с коронавирусом. Из них 27 — в Санкт-Петербурге, 15 — в Архангельской области, 11 — в Москве.

За весь период по России умерло 13046 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 444 человека, из них 462 — в Москве. За весь период выписано по выздоровлению по России — 588 774 человек.