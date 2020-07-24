«Из 124 санаториев 99 вошло в рынок, по полному работают с учетом мер безопасности, которые были предписаны со стороны Минздрава РФ и Роспотребнадзора. Мы рассчитываем, что все наши санатории в полной мере заработают к концу месяца», — сказал Трухачев.

По его словам, на курортах запущены объекты инфраструктуры – бальнео-комплексы, грязелечебницы, родоновые лечебницы, спа-центры, предоставляющие услуги для тех людей, которые приехали по курсовкам и не имеют возможности прохождения процедур в санаторно-курортных учреждениях.

Трухачев констатировал, что спрос на услуги санаториев растет, бронирование превышает показатели 2019 года. «В настоящее время путевки в ставропольские здравницы забронировали 13 тыс. человек. По глубине продаж мы видим уже глубину ноябрь-декабрь, что говорит об устойчивом спросе на санаторно-курортные услуги», — отметил он.

Министр напомнил, что глава Ставропольского края Владимир Владимиров принял решение о компенсации санаториям средств, потраченных на выявление коронавируса или антител к нему. «Чтобы они безболезненно вошли в рабочий формат и смогли запуститься», — заключил он.