В этот список уже внесены Бангладеш, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Филиппины и Узбекистан.

Приезжающие из этих стран в Южной Корею должны иметь при себе справку об отрицательном результате анализа на коронавирус. Кроме того, в отношении граждан этих государств действуют усиленные карантинные проверки.

Ранее в пятницу сообщалось, что COVID-19 выявлен у по меньшей мере 32 российских моряков с рыболовецкого судна, пришвартованного в порту южнокорейского города Пусан. Судно под российским флагом вошло в южнокорейский порт в начале июля. Власти провели на борту карантинную проверку, но первоначально признаков вируса ни у кого из членов экипажа обнаружено не было.

За последние два месяца Южная Корея зарегистрировала 78 случаев заражения вирусом на восьми российских судах, пришвартованных в южнокорейских портах.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Южной Кореи, за последние сутки в стране зарегистрирован 41 новый случай заражения COVID-19, еще один человек скончался.

За время пандемии в Южной Корее подтверждено почти 14 тыс. случаев заболевания, около 300 человек скончалось.