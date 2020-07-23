"Учитывая, что мы уже производим двухэтажные пассажирские вагоны, обзор со второго этажа просто великолепный, понятно, что, если бы мы могли расширить эту стеклянную панораму до крыши и стенок хотя бы частично было бы очень здорово", — сказал он в ходе онлайн-форума "Инженеры будущего — 2020".

"Безусловно, если спросить меня, я был бы активным сторонником такого решения. Технически это точно исполнимая вещь. Вопрос в организации такого рода перевозок, в пассажирах, которые бы выражали такую заинтересованность, и "Трансмашхолдинг" такой бы состав точно предложил", — добавил Липа.

"Трансмашхолдинг" — крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане. "Локомотивные технологии" представляют юридически самостоятельный сервисный блок группы.

В корпорации 79,4% — у структур бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, а также главы совета директоров группы Дмитрия Комиссарова и генерального директора компании Кирилла Липы. Двое последних являются контролирующими акционерами. 20% ТМХ принадлежит французскому концерну Alstom.