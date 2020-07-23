"Этим летом люди, уставшие от режима самоизоляции, городских пейзажей, наверное, с особым настроением приезжают полюбоваться нашей прекрасной природой. Количество туристов с каждым днем растет. Наверное, это объясняется, в том числе, и тем, что россияне выбирают для отдыха курорты внутри страны, и активный отдых в горах Карачаево-Черкесии очень популярен", — написал Темрезов.

Он отметил, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции курорты КЧР принимают гостей с соблюдением мер, предписанных Роспотребнадзором.