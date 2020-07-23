По словам гендиректора туристической компании "Понаехали" Елены Лановой, сейчас туристы активно интересуются различными направлениями, включая Хибинские горы, где до сих пор лежит снег.

"У нас расписаны все дни до середины августа — везем туристов на полуостров Рыбачий, на Терский берег (Белого моря — ИФ), в Дальние Зеленцы (побережье Баренцева моря — ИФ), ежедневные туры в Териберку, идут бронирования на осень", — рассказала Лановая "Интерфаксу".

При этом, по ее словам, пока возникают сложности только с размещением туристов, поскольку гостиницы и турбазы не могут работать на полную мощность, и места в них уже забронированы наперед. "Одни туристы готовы жить в палатках, другие ищут квартиры", — отметила она.

Преимущественно турпоток летом текущего года формируют путешественники из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, бронируют туры сотрудники крупных промышленных компаний, которые были ранее командированы в Мурманскую область.

Как рассказал "Интерфаксу" директор туристической компании "Мурмания" Владимир Онацкий, в этом туристическом сезоне наблюдается новая тенденция — многие большие компании, которые раньше преимущественно проводили корпоративы за рубежом, выбирают Мурманскую область — "неизбитый регион, который недавно "открылся" для туризма и широкой аудитории". По его словам, интерес к региону индивидуалов также растет — глубина бронирования достигает полугода, вплоть до зимы.

"Привлекает, конечно, побережье Баренцева моря, необычные домики для проживания в виде иглу со стеклянной крышей, внедорожные маршруты для посещения труднодоступных мест — все это неизбитое, новое. Безусловно, интересует туристов северное сияние — есть стереотип, что его можно наблюдать только зимой, но на самом деле его можно увидеть с сентября по апрель", — сказал директор "Мурмании".

В настоящее время Мурманская область входит в число регионов, за поездки в которые в период с 15 августа по 20 декабря туристы смогут вернуть часть своих расходов. При стоимости тура от 25 тыс. рублей, 50 тыс. рублей и 75 тыс. рублей возврат будет составлять 5 тыс. рублей, 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно. При этом необходимо соблюсти ряд условий. Так, продолжительность тура должна быть не меньше пяти ночей, а оплата должна пройти по карте "Мир".

В июне опрошенные "Интерфаксом" туроператоры сообщали, что наблюдают спрос на индивидуальные туры и туры для небольших групп по Мурманской области. Эксперты отмечали, что в целом отрасли для восстановления может потребоваться до четырех лет.

Ранее председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Дмитрий Землянский высказал мнение, что туроператорам, которые работают в российской Арктике, а также занимаются экологическим туризмом, в условиях пандемии представилась возможность удовлетворить спрос на немноголюдный туризм.

Землянский подчеркнул, что это также распространяется на туроператоров, которые работают в Мурманской области.

По данным правительства Мурманской области, турпоток в регион по итогам прошлого года составил 451 тыс. человек, что на 3% выше показателей 2018 года. Ежегодный турпоток в село Териберка на побережье Баренцева моря, ставшее широко известным после выхода фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", составляет порядка 40 тыс. человек.