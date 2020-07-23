"В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу состоялась встреча руководителя управления — Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой и вице-губернатора Евгения Елина с бизнес-сообществом. В ходе встречи достигнуты договоренности об обеспечении мер безопасности при возобновлении деятельности предприятий общественного питания и торговых центров", — говорится в сообщении.

Новый этап снятия ограничений в Петербурге начнется 27 июля, отмечается в пресс-релизе.

В сообщении подчеркивается, что на встрече обсуждались дополнительные меры безопасности к тем, что ранее были рекомендованы Роспотребнадзором для предприятий общественного питания и торговли.

"Бизнес взял на себя публичные обязательства об исполнении выработанных мер, применении чек-листов и регулярном представлении населению информации о принятых мерах по обеспечению безопасности населения", — говорится в сообщении.

Во вторник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил Елину договариваться об открытии ТРК и ресторанов с руководством федерального Роспотребнадзора, если согласовать их открытие с местным управлением не получается. Глава города заявил, что сам поедет в Москву, если к пятнице не будет положительного решения вопроса.