Рейсы в Астрахань запланированы два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Вылет из Волгограда в понедельник в 18:25 и в пятницу 13:40.

Рейсы в Сочи будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Вылет из Волгограда в понедельник в 22:45, в среду, пятницу и субботу в 18:00.

Рейсы в Краснодар запланированы три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет в 6:00.

Также авиакомпания Utair продолжит выполнять полетную программу в Уфу. Вылететь в столицу Башкириии можно будет в понедельник, среду и субботу в 09:25.