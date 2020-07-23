Аэропорт строится рядом со старым аэропортом Шёнефельд, другой аэровокзал — Тегель — планируют закрыть через неделю после открытия нового. Предполагается, что новый аэропорт предложит рейсы в более 150 точек земного шара.

Аэропорт "Берлин-Бранденбург" — самый известный долгострой столицы ФРГ, его открытие переносилось уже много раз: вначале оно планировалось на 2011 год, потом на 2012 и так далее. В общей сложности комплекс строится более 14 лет.

Гигантская стройка находится неподалеку от старого берлинского аэропорта "Шёнефельд". Предполагается, что новый аэровокзал заменит два других — "Шёнефельд" и "Тегель", это относительно небольшие аэропорты старого образца и с устаревшей инфраструктурой. "Тегель" планируют закрыть для пассажирской авиации, а "Шенефельд" будут использовать в качестве одного из терминалов нового аэропорта.

Изначально переносить дату открытия пришлось из-за проблем с противопожарной безопасностью, недостатков системы воздуховодов и противопожарной защиты.