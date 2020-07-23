Согласно сообщению, "Аэрофлот" открыл продажу билетов на ежедневные рейсы с 1 августа по 24 октября по новому расписанию. Вылет из Москвы (Шереметьево) запланирован в 15:45, прибытие в Саранск в 17:15; вылет из Саранска в 18:05, прибытие в Москву в 19:40.

В аэропорту Саранска "Интерфаксу" уточнили, что в настоящее время из столицы Мордовии отсутствуют авиарейсы в Москву, их не выполняет ни одна авиакомпания. "Аэрофлот" после отмены полетов весной в июне выполнил несколько рейсов, в июле на этом маршруте авиакомпания не работала. С августа "Аэрофлот" возвращается с одним рейсом в день.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" с 1 июня планировал возобновить ежедневные рейсы на направлении Москва-Саранск, приостановленные из-за пандемии (до апреля 2020 года авиакомпания выполняла ежедневные рейсы).

АО "Авиалинии Мордовии", ранее принадлежавшее республиканскому фонду имущества, в ноябре 2019 года по итогам конкурса сменило собственника. Новым владельцем управляющей компании аэропорта Саранска стало московское ООО "Аэросити-Девелопмент" — структура, связанная с бизнесменом, владельцем корпорации AEON Романом Троценко, который ранее проявлял интерес к мордовскому аэропорту. В июне 2019 года сообщалось, что холдинг "Новапорт" (50% у AEON) и власти Мордовии заключили соглашение о развитии авиапредприятия. В планах сторон было заявлено повышение годового пассажиропотока до 500 тыс. человек, организация работы международного терминала.