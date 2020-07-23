"В 2019-м продолжился рост количества мест размещения туристов и объём налогов, уплаченных предприятиями отрасли. Акцент в отрасли был сделан на комплексную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Введены новые субсидии — на создание объектов туристического показа и приобретение автобусов, поддержку турпоездок школьников и другие", — отметил Игорь Руденя.

По его словам, в 2019 году началась реализация инвестиционного проекта "Кластер круизного туризма и отдыха "Волжское море", вошедшего в федеральную программу развития туризма. Построен водозаборный узел, практически завершено строительство моста через реку Дойбица, проводился ремонт дорожной сети в Калязине.

"В этом году продолжается строительство и реконструкция объектов обеспечивающей инфраструктуры. Ведётся работа с потенциальными инвесторами по привлечению к созданию объектов туристической индустрии на территории кластера. Ключевыми инвестором проекта стала государственная корпорация ВЭБ.РФ", — рассказал И.Руденя.

Он отметил, что в в 2019 году был создан новый межрегиональный туристический маршрут "Государева дорога".

"Заключены соглашения с Федеральным агентством по туризму, высшими органами исполнительной власти Московской, Новгородской и Ленинградской областей по развитию этого маршрута", — отметил глава региона.

Также И.Руденя сообщил, что началась реализация крупного международного проекта по воссозданию исторической застройки города Торжка.

"Планируется обеспечить финансирование проекта с привлечением Нового банка развития БРИКС в объёме более 1,5 млрд рублей и провести реконструкцию в центральной исторической части города Торжка", — добавил губернатор.