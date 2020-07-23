Подписанный документ опубликован в четверг на сайте городской администрации. Датой вступления закона в силу обозначено 1 января 2021 года.

В свою очередь пресс-служба администрации губернатора сообщила, что по решению Беглова и спикера городского парламента Вячеслава Макарова создается рабочая группа для урегулирования ситуации, возникшей в результате принятия закона.

Отмечается, что решение о создании рабочей группы, которая займется проработкой вопроса, было принято с учетом резонанса, который вызвал этот закон, и многочисленных обращений предпринимательского сообщества.

"К решению этой проблемы нужно подойти взвешенно. На одной чаше весов — спокойствие петербуржцев, особенно пожилых людей и детей, которые не хотят слушать под окнами шум от заведений, торгующих по ночам алкоголем сомнительного качества и происхождения. На другой — интересы добросовестных предпринимателей, чьи заведения не доставляют соседям беспокойства", — отметил губернатор.

Беглов добавил, что до вступления закона в силу — 1 января 2021 года — "рабочая группа должна найти решение, которое устроит как жителей, так и владельцев баров".

В начале июля Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий продажу алкоголя в предприятиях общепита с залом площадью менее 50 квадратных метров.

Как отметил в разговоре с "Интерфаксом" автор инициативы депутат Денис Четырбок, попадающим под новый закон заведениям придется переформатироваться.

"Мы не говорим о закрытии этих заведений: им достаточно будет отказаться от продажи алкоголя. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года: если они не переформатируются, у них будет отозвана лицензия. А новые подобные заведения просто не смогут открыться в соответствии с законом", — подчеркнул Четырбок.