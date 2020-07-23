По словам главы региона, достигнута договоренность с министром финансов РФ Антоном Силуановым о передаче в 2021 году Псково-Изборского объединенного музея на федеральный уровень.

"Экономия составит порядка 320 млн рублей, поскольку региональные средства не будут тратиться на объединенный музей", — отметил М.Ведерников.

В ходе совещания также отмечалось, что строительство здания в историческом парке "Россия — моя история" в Пскове планируется полностью завершить в марте-апреле 2021 года, поскольку зимой нельзя прокладывать коммуникации к зданию. Конкурс на строительство будет объявлен после 10 августа.

Как сообщалось, в июле 2019 года завершилась государственная регистрация объединенного Псково-Изборского музея-заповедника. В новое объединение ГБУК "Псково-Изборский объединенный музей-заповедник" вошли два музея: Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Изборск". С этого момента началась работа по приданию новому музейному объединению федерального статуса.