«С начала этой недели в страну разрешен въезд еще для 4 категорий граждан. К ним относятся иностранные граждане, которые приезжают в Таиланд на отраслевые выставки, участники съемочных групп из других стран, рабочие пищевой сферы и строительной промышленности из Камбоджи, Лаоса и Мьянмы, а также иностранные граждане, которые приезжают в страну в рамках оздоровительных и wellness туров», — говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Центра ситуационного управления по COVID-19 (CCSA) Тависина Висанайотина, эти категории граждан будут допущены в страну, но им придётся провести 14 дней в карантине и соблюдать санитарно-эпидемиологические меры на протяжении всего времени пребывания в стране.

Ранее в страну был разрешён въезд 11 категориям граждан со «Свидетельством о въезде», полученном в посольстве или консульстве Таиланда за рубежом.

Все 15 категорий граждан должны пройти медицинский осмотр до вылета в Таиланд.