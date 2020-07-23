"Никаких карантинов с 15 числа или еще с какого-то никто не планирует. Будем смотреть по обстоятельством, по ситуации. Сегодня ситуация, как я сказал, вполне спокойная и стабильная, ну а дальше будем ждать появления вакцины", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия24" (ВГТРК).
Сегодня в 16:17
Собянин: карантин в Москве в сентябре вводить не будут, ситуация с коронавирусом стабильная
МОСКВА. 23 ИЮЛЯ. ИНТЕРФАКС — Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить карантин в столице в сентябре из-за коронавируса не будут, ситуация с Covid-19 стабильная.