"Никаких карантинов с 15 числа или еще с какого-то никто не планирует. Будем смотреть по обстоятельством, по ситуации. Сегодня ситуация, как я сказал, вполне спокойная и стабильная, ну а дальше будем ждать появления вакцины", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия24" (ВГТРК).