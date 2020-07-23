Аналогичное решение ранее на этой неделе комитет принял касательно работы ресторанов и других мест общественного питания по выходным дням. О намерении закрывать на выходные кафе, бары и рестораны, а также многие другие общественные места правительство Израиля объявило на прошлой неделе.
Однако у парламента, согласно недавно принятым поправкам, есть право в течение недели оспорить и отменить решения правительства. Этой опцией они и воспользовались. В то же время, газета отмечает, что правительство все еще может наложить временные ограничения на работу этих общественных мест.
По данным Минздрава Израиля за четверг, в стране выявили более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Сейчас коронавирусом, по официальным данным, болеют 32,7 тыс. человек. За все время пандемии в стране выявили 56,7 тыс. случаев заражения, но 23,5 тыс. вылечились, 433 умерли.