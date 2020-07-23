В частности, спортзалы, музеи, зоопарки, выставочные залы, канатные дороги и туристические места смогут возобновить работу в воскресенье утром. В комитете сочли, что это решение поможет рассеять людей и избежать столпотворений. Также депутаты заявили, что Минздрав страны не предоставил четких утверждений, на каких основаниях необходимо закрыть заведения на выходных.

Аналогичное решение ранее на этой неделе комитет принял касательно работы ресторанов и других мест общественного питания по выходным дням. О намерении закрывать на выходные кафе, бары и рестораны, а также многие другие общественные места правительство Израиля объявило на прошлой неделе.

Однако у парламента, согласно недавно принятым поправкам, есть право в течение недели оспорить и отменить решения правительства. Этой опцией они и воспользовались. В то же время, газета отмечает, что правительство все еще может наложить временные ограничения на работу этих общественных мест.

По данным Минздрава Израиля за четверг, в стране выявили более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Сейчас коронавирусом, по официальным данным, болеют 32,7 тыс. человек. За все время пандемии в стране выявили 56,7 тыс. случаев заражения, но 23,5 тыс. вылечились, 433 умерли.