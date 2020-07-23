"Мы не увеличим максимальные лимиты участников приемов и публичных мероприятий как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Это означает, что ярмарки и салоны пока не смогут возобновиться", — сообщила на пресс-конференции в Брюсселе в четверг после заседания совета премьер-министр Бельгии Софи Вильмес.

"Начиная с субботы 25 июля, маски будут обязательными на рынках, антикварных базарах, ярмарочных увеселениях, торговых улицах, во всех активно посещаемых местах, будь то частные или государственные. Эти места должны быть точно определены в каждой коммуне местными властями", — объявила глава федерального правительства.

Она добавила, что маски будут обязательными в тех помещениях государственных зданий, которые доступны публике. То же касается ресторанов и кафе, за исключением моментов, когда посетители находятся за столом.

По ее словам, контроль за соблюдением правил будет усилен, особенно в барах и кафе.

"Во всех остальных случаях ношение масок настоятельно рекомендуется. И, конечно, тогда, когда вокруг много народа, и вы сами констатируете, что безопасную дистанцию трудно соблюдать", — пояснила Вильмес.

Она уточнила, что маски — это лишь дополнительное средство, которое не отменяет остальных правил, в том числе соблюдения личной гигиены. И в присутствии людей из группы риска даже при наличии маски нужно сохранять безопасную дистанцию.

Круг общения с другими людьми, по-прежнему, не должен превышать 15 человек в неделю. При этом необходимо точно знать данные этих людей для их поиска в случае возможного заражения. "Напоминаю, что эти правила не являются советами. Это предписания. Они должны соблюдаться в обязательном порядке", — подчеркнула премьер.

Вильмес отметила, что об этом приходится напоминать, потому что многие люди еще пренебрегают рядом правил.

"Очевидно, что ужесточение правил — ощутимый удар по нашей морали, но мы предпочитаем принять меры сегодня, чем сожалеть завтра. (...) Борьба против коронавируса, конечно же, не завершена. Продолжим и дальше вместе заботиться о себе. И особенно продолжайте заботиться о других. А лучший способ заботиться о других — это соблюдать правила", — призвала бельгийский премьер.