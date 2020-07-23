В партнерстве с региональными туроператорами будет запущен туристический проект "Открытая Самара". Он включает в себя программы внутреннего туризма по различным направлениям отдыха: культурно-познавательному, экологическому, пляжному и гастрономическому.

Уже разработаны железнодорожные туры "Поезд на пленэр", "Самарский шик-модерн", "Жигулевские выходные", "Тур де пляж. Самара" и "Вкусно Едем". Первые поездки в рамках проекта планируются к запуску в августе 2020 года.

Такие совместные туристические проекты реализуются уже не первый год. Проект "Поезд на Пленэр" в октябре 2019 года получил гран-при всероссийской туристской премии "Маршрут года 2019". Кроме того, запущен культурно-просветительский проект "Жигули" в Авангарде". Один из вагонов СВ фирменного поезда "Жигули" сообщением Самара — Москва превратился в своеобразный "музей на колесах": каждое его купе оформлено репродукции шедевров русского авангарда.