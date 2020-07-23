"Думаем, что жителям предгорной и горной зон Сунженского и Джейрахского районов будут интересны наши предложения. У нас есть предгорные села, которым есть, что показать и чем похвастаться. Живописная природа селений Мужичи, Галашки, Алкун впечатляет. Мы решили их обучать созданию и продвижению гостевых домов для туристов", — сказал представитель ведомства.

По его словам, для этого в рамках запланированных мероприятий пройдет семинар-тренинг.

Центральными темами встречи станут вопросы развития мини-гостиниц, юридического оформления, продвижения доходного бизнеса.

"Уверен, что семинар станет хорошей площадкой для диалога представителей власти, бизнеса и общественных организаций, а также установления взаимовыгодных контактов с предприятиями туриндустрии", — добавил собеседник агентства.

Семинар стартует в 10:00 27 июля в Доме культуры предгорного села Галашки .

Ранее сообщалось, что в высокогорных селах Ингушетии при поддержке региональных властей открыто около 20 гостевых домов для иностранных туристов.

В рамках развития сельского и экологического туризма создана Ассоциация гостевых домов.

По мнению Комтуризма региона, это новый для республики вид туризма , который дает дополнительный заработок жителям республики благодаря предоставлению личных домов в качестве мини-гостиниц.

Кроме того, рассматривается возможность финансовой, в том числе грантовой, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся организацией сельского и экологического туризма. Только в одном Джейрахском районе разработано более 30 туристических маршрутов, включая межрегиональные.