"Какое-то время пройдет, полигон "подосядет", наберется крепости, и мы будем думать, что здесь можно делать с точки зрения привлечения сюда дополнительных средств, с точки зрения привлечения сюда туристических потоков — это для Рузы важно и нужно", — сказал Пархоменко на брифинге, который прошел в четверг на полигоне "Аннино".

Глава муниципалитета добавил, что Рузский округ является дотационным муниципалитетом, и для него важно создание туристических объектов.

"Прямо в глаза бросается — горнолыжный курорт. (...) Это как одна из идей (того, что можно обустроить на "Аннино — ИФ)", — отметил Пархоменко.

В четверг была завершена рекультивация полигона "Аннино", начавшаяся в 2019 году. Стоимость работ составила 703,7 млн руб.

Полигон "Аннино" эксплуатировался с 1976 по 2016 годы. Площадь объекта составляет 5 га, здесь захоронено свыше 900 тыс. тонн отходов.