"Из средств фонда предоставляются займы региональным авиакомпаниям. На текущую дату одобрена выдача займа на сумму 250 млн рублей", — говорится в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс — Дальний Восток" в пресс-службе Минфина Якутии, авиакомпании "Якутия" одобрен заем в размере 120 млн рублей. "По остальным авиакомпаниям пока ведется работа", — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, в мае президент РФ Владимир Путин дал поручение обеспечить меры для устойчивого развития транспортной отрасли, среди которых снижение налоговой нагрузки, расширение доступности получения грантовой поддержки, расширение региональных перевозок и восстановление внутреннего туризма.

Региональными авиакомпаниями в Якутии являются "Якутия", "Полярные авиалинии" и "АЛРОСА".

Авиакомпания "Якутия" базируется в аэропорту Якутска. Парк состоит из 20 самолетов, в том числе Bombardier Q-300, Sukhoi RRJ, Boeing-737-700 и Boeing-737-800.