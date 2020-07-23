«Мне очень приятно говорить о новых возможностях доступного отдыха в нашей стране. Мы с Минтрансом и туроператорами значительно расширили географию полетов в целом по стране, увеличив транспортную связанность регионов, особенно это касается таких традиционно популярных на лето направлений, как Крым и Краснодарский Край. Сегодня эти направления доступны более чем из 100 городов России», — рассказала она на брифинге в правительстве.

По словам Догузовой, ключевым приоритетом Ростуризма является организация безопасного и доступного отдыха для российских туристов. «В части доступности мы уже запустили целый ряд программ. Это и новые чартерные направления по беспрецедентно низким ценам, которые пользуются огромной популярностью, речь идет о Байкале, Калининграде, регионах южной Сибири и многих других», — пояснила она.

Глава Ростуризма напомнила, что ведомство продолжает работать над повышением доступности отдыха внутри страны, поскольку впереди еще август, бархатный сезон, а также детские осенние каникулы, поэтому запустило программу субсидированных поездок для туристов, на которую правительство выделило 15 млрд рублей.