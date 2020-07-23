«Если семья из четырех человек, двое взрослых-двое детей, купит тур на неделю за 75 тыс. рублей, то они получат возврат в размере 15 тыс. рублей. Это почти 20% стоимости тура, и мы рассчитываем, что для очень многих жителей нашей страны такие специальные условия станут подспорьем в принятии решений как о семейном отдыхе, так и о индивидуальном путешествии», — сказала глава Ростуризма на брифинге в правительстве.

Догузова подчеркнула, что в рамках программы воспользоваться можно будет как готовыми пакетными турами – приобрести сразу перелет и проживание, так и купить отдельно проживание. По ее словам, это предложение будет актуально для тех туристов, кто привык планировать поездки самостоятельно и намерен, например, путешествовать на автомобиле, что очень популярно этим летом.

«Допускаются и даже приветствуются межрегиональные маршруты. Мы отдельно проработали с туроператорами, чтобы было такое разнообразие, и можно было в рамках одной поездки, когда это удобно для туриста, совместить два, а может быть в некоторых случаях и три региона», — добавила Зарина Догузова.

Премьер-министр Михаил Мишустин в среду подписал распоряжение о выделении правительством 15 млрд рублей на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. – от 50 до 75 тыс., 15 тыс. – за поездку дороже 75 тыс. рублей. Старт программы запланирован на начало августа, в ней примут участие все регионы России. Одно из условий участие в программе – приобретение тура у туроператора либо отеля в онлайне и его оплата картой "Мир".

Всего Ростуризм рассчитывает на реализацию с кэшбеком около 2 млн поездок в регионы России.