«Рассчитываем предложить до 2 млн самых разных путешествий по России, от Калининграда до Владивостока. Это и Русская Балтика, направления вдоль Волги, которые дают возможности для активного отдыха на реке, и самобытный Русский Север, и солнечный юг Сибири и Байкал, и Дальний Восток, и Кавказ и многие-многие другие регионы. Сейчас мы ведем работу по формированию таких предложений, чтобы они были максимально интересными и разнообразными», — сказала она на брифинге в правительстве.

По словам Догузовой, такая широкая география поездок позволит предложить очень разные возможности для отдыха – традиционные поездки на море, отдых на берегу рек и озер, поездки с оздоровительными целями, культурно-познавательные поездки и различные виды активного отдыха на природе.

«Помимо этого, постараемся предложить такие необычные направления, о которых многие из нас слышали только на уроках географии. Самые разнообразные предложения готовим по линии круизных компаний. Это будут всеми любимые круизы по Волге, Онежскому и Ладожскому озерам, круизы по Енисею и даже Лене», — добавила она.

Премьер-министр Михаил Мишустин в среду подписал распоряжение о выделении правительством 15 млрд рублей на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. – от 50 до 75 тыс., 15 тыс. – за поездку дороже 75 тыс. рублей. Старт программы запланирован на начало августа, в ней примут участие все регионы России. Одно из условий участие в программе – приобретение тура у туроператора либо отеля в онлайне и его оплата картой "Мир".

«Подобные программы существуют в ряде стран, которые активно развивают туризм в целом и внутренний туризм, но такие суммы возвратов являются беспрецедентными по размеру, и на данный момент аналогов такой программе в мире нет», — сказала глава Ростуризма.

Информация о начале продаж появится за неделю до старта программы, а отправиться в поездку можно будет с момента приобретения тура.

По словам Догузовой, изначально предполагалось ограничить участие регионов в проекте объемом номерного фонда, который есть в тех или иных субъектах. «Но в итоге решили не огранивать предложение для наших граждан, чтобы у россиян было как можно больше выбора для путешествий. С другой стороны, решили учесть огромное желание всех регионов принять участие в проекте», — пояснила глава Ростуризма.

Ранее сообщалось, что до конца года для регионов которые пользуются повышенным спросом в августе-сентябре, таких, как курорты Краснодарского края и Крыма, поездки будут доступны с 1 октября и до конца года.

«Проект очень масштабный, ответственный, всеобъемлющий. Мы рассчитываем, что он с одной стороны позволит гражданам доступно, интересно, разнообразно отдохнуть в своей в стране, с другой – поддержит отрасль в это непростое время, а также миллионы рабочих мест для людей, непосредственно задействованных в индустрии гостеприимства», — подытожила глава Ростуризма.