Рейсы будут выполняться по средам и субботам на самолетах АТR-72.

Как уточнил "Интерфаксу помощник гендиректора махачкалинского аэропорта Мурад Шамсудинов, вылет из Махачкалы будет осуществляться в 21:40, время в пути составит 1 час 50 минут.

В настоящее время прямое авиасообщение между городами отсутствует.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.

АО "Международный аэропорт Махачкала" принадлежит структурам Саида Керимова, сына сенатора Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова. Пассажиропоток аэропорта в январе-апреле 2020 года составил 363,4 тыс. человек, что на 20,8% меньше, чем годом ранее.