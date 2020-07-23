"По срокам мне видится, что нам нужна минимум неделя. (...) Нам кажется, что не стоит торопиться, а стоит чуть подробнее подготовиться. Думаю, что в период с 29 июля до 4 августа мы заработаем в полную силу — библиотеки и музеи Екатеринбурга", — сказал начальник управления культуры администрации города Илья Марков в ходе пресс-конференции, организованной пресс-центром агентства "Интерфакс-Урал" в четверг в Екатеринбурге.

По его словам, возобновление работы в рамках установленных ограничений (санитарные меры на фоне коронавируса и ограничение на групповые экскурсии) станет определенного рода "экспериментом" для учреждений культуры. "Есть нюансы, связанные с теми, что опыта подобной работы нет ни у кого", — подчеркнул он.

Главной задачей руководства управления и учреждений в сложившихся обстоятельствах является "сохранение бдительности" на фоне коронавируса, считает Марков.

"Несмотря на то, что ограничительные меры снижаются, ситуация в нашем регионе не самая хорошая по заражениям и тому, как все развивается. Мы не стремимся быть в первых рядах среди тех, кто будет работать для посетителей", — сказал он.

Во время подготовки к открытию меры безопасности по коронавирусу сотрудники учреждений планируют протестировать на себе — измерение температуры, ведение журналов и другие.

"Требования эти будут (актуальны — ИФ) продолжительное время, вряд ли через две недели они исчезнут. Нам нужно быть готовыми к тому, что это будет продолжаться, пожалуй, несколько месяцев", — сказал Марков.

Специалист также отметил, что, вероятнее всего, учреждения будут открываться постепенно — в зависимости от площадей, объема фонда, инфраструктуры и других нюансов. В том числе на формат открытия и работу организаций повлияет возрастной состав сотрудников.

Так, вопросы с выводом ряда сотрудников на работу возник в музее истории Екатеринбурга. Как отметил директор учреждения Сергей Каменский, большую часть смотрителей филиалов и самого музея, за исключением "Белой башни", составляют люди старше 65 лет, для которых на данный момент в регионе установлен режим самоизоляции.

"Даже если со следующей недели самоизоляцию отменят, нам бы хотелось как минимум недели две оставить их в этом режиме, потому что ситуация (с коронавирусом в регионе — ИФ) остается очень сложной и серьезной", — сказал Каменский в ходе пресс-конференции, отметив, что часть нагрузки в связи с этим ляжет на экскурсионную и научную части штата сотрудников.

Как сообщалось, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому музеи и библиотеки региона могут открыться для посетителей с 21 июля. Согласно решению главы региона, в учреждениях культуры ограничения на посещение будут касаться лишь групповых экскурсий.