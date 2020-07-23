"Специалисты пришли к выводу, что костные останки, скорее всего, принадлежали взрослой особи. Есть предположения, что ученые имеют дело с целым скелетом мамонта", — говорится в сообщении.

Фрагменты скелета с мягкими тканями вымершего животного обнаружили местные жители. Они подняли на поверхность часть черепа, нижние челюсти, несколько ребер и фрагмент стопы с сохранившимися сухожилиями. Находки пока оставлены в воде, чтобы не пересохли.

Прибывшие на место специалисты извлекли еще более десятка реберных костей, фаланги, бедренную кость и другие фрагменты. Все это поступит в музейно-выставочный комплекс им.И.С.Шемановского, где подвергнется консервации и дальнейшему изучению.

На месте раскопок из грунта выступает часть массивной тазовой кости, извлечь которую участники экспедиции пока не смогли.

Также ученым предстоит обследовать предположительное место еще одной находки на большой глубине. Для этого потребуется лодка. Предполагается, что на глубине в иле залегает остальная часть скелета, для извлечения которой нужны будут специальная техника и время.

В сообщении говорится, что найти полный скелет мамонта — это огромная удача, поскольку отдельные разрозненные кости практически не несут никакой информации. На полуострове самые известные находки были сделаны в Ямальском районе в 1988 и 2007 годах — мамонтята Маша и Люба. Богатейшая коллекция костных останков мамонтовой фауны собрана учеными на Гыданском полуострове.

Как сообщалось, несколько дней назад останки мамонта были найдены недалеко от поселка Сеяха. О находке сообщили волонтеры, а им информация пришла от главы поселка. На место вылетели ученые.