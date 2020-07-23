"Накануне вечером мужчина по телефону попросил помощи спасателей", — сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в четверг.

Турист рассказал, что со своей спутницей они совершали поход на озеро Голубое, расположенное на хребте Турьих гор. В тумане они сбились с тропы и вышли на скалы над озером, спуститься с которых самостоятельно не могут. Один рюкзак потерян, воды с собой нет.

"В тот же вечер спасатели на квадроциклах выдвинулись по технологической дороге в направлении Голубого озера. Однако пока поиски не дали результатов", — говорится в сообщении.

В МЧС туристы зарегистрированы не были.