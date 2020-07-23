"Археологи намерены выполнить фотограмметрию известного Чуйского оленного камня, который находится в зоне активного посещения туристов и с каждым годом все больше травмируется. По информации ученых, рассматривается вопрос о музеефикации камня с его заменой на идентичный муляж", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в регионе археологи проводят работу по фотофиксации оленных камней с использованием технологии фотограмметрии: ученые детально фиксируют на фото древние изваяния из коллекции музея, чтобы по этим снимкам изготовить точные цифровые копии артефактов.

"На многомерных цифровых фотокопиях будут видны мелкая выбивка линий и другие детали, обычно недоступные невооруженному глазу. Посетители смогут посмотреть 3D модели древних объектов также на сайте музея. В последующем эта группа сделает 3D модели и других экспонатов", — подчеркивается в пресс-релизе.

Оленные камни — это массивные отесанные древние каменные плиты с рисунками. Чаще всего на плитах изображался олень, откуда и произошло название. Они датируются поздним бронзовым и началом железного века. Встречаются на Алтае, в Туве, Забайкалье, Монголии и Китае.