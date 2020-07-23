"Проводится доследственная проверка", — сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе управления СКР по области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, повредили памятник в неустановленный период с 25 марта.

Накануне пресс-служба правительства Ленинградской области сообщила, что вандалы повредили памятник "Полуторке" в Бокситогорском районе: разбили стекла, помяли двери и крышу. "Совсем недавно автомобиль был покрашен, а территория вокруг него благоустроена", — отметили в пресс-службе.

Памятник закреплен за музеем "Дорога жизни", специалисты которого выезжали на место, чтобы зафиксировать повреждения. В ближайшее время будет составлен план ремонтных работ, чтобы восстановить "Полуторку" в "кратчайшие сроки", подчеркнули в пресс-службе.

Памятник автомобилю блокады — ГАЗ-АА ("полуторка") расположен в поселке Подборовье. В блокаду "полуторки" перевозили по льду Ладожского озера — по т.н. Дороге Жизни — продовольствие, боеприпасы и беженцев.