Всем оставившим заявки на поездки в лагеря позвонят и объяснят ситуацию.
Пришкольные площадки в регионе работают. Питание для детей на них бесплатное.
"Принял решение: детская оздоровительная кампания в 2021 году будет организована на тех же условиях: бесплатный отдых и питание на пришкольных площадках, в детских загородных лагерях, в первую очередь, для детей врачей, соцработников, малообеспеченных семей, а также для детей учителей, задействованных в проведении ЕГЭ", — отметил Шапша.
Как сообщалось, детская оздоровительная компания в Калужской области стартовала с июля. В регионе планировали открыть 11 загородных лагерей и 264 лагеря с дневным прибыванием. Отдых во всех лагерях должен был быть для детей бесплатным.