По мнению губернатора, отдых в условиях жесточайших санитарных мер — с ограничениям на проведение мероприятий, запретом на посещение родителей и угрозой изоляции на три недели в случае вспышки коронавируса, — станет для детей стрессом. Кроме того, если дети начнут болеть, то под угрозой окажется начало учебного года и нормальная работа школ с первого сентября.

Всем оставившим заявки на поездки в лагеря позвонят и объяснят ситуацию.

Пришкольные площадки в регионе работают. Питание для детей на них бесплатное.

"Принял решение: детская оздоровительная кампания в 2021 году будет организована на тех же условиях: бесплатный отдых и питание на пришкольных площадках, в детских загородных лагерях, в первую очередь, для детей врачей, соцработников, малообеспеченных семей, а также для детей учителей, задействованных в проведении ЕГЭ", — отметил Шапша.

Как сообщалось, детская оздоровительная компания в Калужской области стартовала с июля. В регионе планировали открыть 11 загородных лагерей и 264 лагеря с дневным прибыванием. Отдых во всех лагерях должен был быть для детей бесплатным.