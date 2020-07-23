"Защита Байкала, защита природоохранных территорий остается незыблемым приоритетом, но вместе с тем, этот незыблемый приоритет не должен и не может быть препятствием для экономического развития страны", — сказал он журналистам, комментируя принятый Госдумой закон, позволяющий проведение сплошных вырубок на Байкале при строительстве магистралей БАМ и Транссиб.

По словам Пескова, в законе "речь идет о золотой середине, которая поможет дальше обеспечивать экологическую безопасность, все экологические нормы, но и позволит делать то, что необходимо для экономического развития страны, всей инфраструктуры".

Он заметил, что в документе на экспертном уровне проработаны все необходимые нюансы.

Песков также подтвердил, что в Кремле не видят угрозы экосистеме Байкала и лесов вокруг него в связи с принятием этого закона. "Наоборот, все природоохранные ведомства смогут использовать весь комплекс своих полномочий для обеспечения необходимого природоохранного режима", — добавил пресс-секретарь президента.

Комментируя слова, что этим документом отменяется часть подобных полномочий, Песков сказал: "В достаточной степени этими полномочиями наделены все природоохранные ведомства. Неверно говорить, что каким-то образом будет понижен уровень этих полномочий".

Он также выразил несогласие с тем, что с принятием закона снизится уровень влияния общественности и возможность проведения публичной экспертизы.

Песков также заявил, что в Кремле не видят противоречий между принятой поправкой к Конституции о приоритете защиты экологии и данным законом.

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который до 31 декабря 2024 года выводит строительство проекта Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей из-под целого ряда экологических ограничений, в частности, позволяется проводить сплошную вырубку леса на Байкале.

В федеральный закон об охране озера Байкал вносится исключение, по которому до 31 декабря 2024 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории допускается осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности БАМа/Транссиба. Принятый закон позволяет при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры данного проекта переводить земли лесного фонда в земли иных категорий, после чего допускается "проведение сплошных рубок". Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, будет установлен правительством, туда запрещено включать объекты, предназначенные для постоянного или временного проживания граждан, а также объекты рекреационной и иной деятельности, не связанной с обеспечением функционирования БАМа/Транссиба.

Федеральный закон об особо охраняемых природных территориях дополняется положением, согласно которому до 31 декабря 2024 года региональные власти, органы местного самоуправления могут принимать решения об изменении границ особо охраняемых природных территорий регионального или местного значения. Они могут исключать из границ таких территорий земли, если они предназначены для строительства в рамках БАМа/Транссиба. Ранее, в декабре 2009 года, подобное исключение было принято для строительства объектов к Олимпиаде в Сочи, законом была предоставлена возможность аренды участков на территориях национальных парков.

Закон об экологической экспертизе дополняется положением, по которому до 31 декабря 2024 года при строительстве объектов капитального строительства, предназначенных для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в границах особо охраняемых природных территорий необходимо проводить только государственную экспертизу проектной документации, проведение государственной экологической экспертизы не требуется. В данном случае к объектам модернизации магистральной инфраструктуры относится не только проект БАМ/Транссиб, но и автомобильные дороги общего пользования, мосты, морские и речные порты. Перечень объектов инфраструктуры, в отношении которых предполагается установить ряд экологических исключений, также будет утверждаться правительством РФ.

При этом без ограничения по срокам отменяется экологическая экспертиза при строительстве объектов инфраструктуры на особо охраняемых территориях регионального значения.

Ранее руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России Михаил Крейндлин предупредил о возможной негативной реакции ЮНЕСКО на принятие данного закона. "Здесь есть особенная вещь, связанная с тем, что Байкал — это не просто российский объект, это объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Это может вызвать негативную реакцию ЮНЕСКО. Неизвестно, когда будет следующее заседание комитета всемирного наследия — оно перенесено из-за пандемии. Но там будет рассматриваться Байкал, конечно, эти вещи будут рассматриваться. Это может привести, в совокупности с другими случаями, к тому, что всемирное наследие озеро Байкал будет переведено в разряд всемирного наследия, находящегося под угрозой, а это такой совершено позорный факт для любого государства", — сказал эксперт "Интерфаксу". Он также обратил внимание на то, что при строительстве БАМа/Транссиба в рамках Байкала также отменяется экологическая экспертиза. "Теперь фактически любые объекты, связанные с транспортной инфраструктурой, можно строить непосредственно на берегу озера Байкал, и, естественно, это может очень негативно сказаться на состоянии озера Байкал, привести к разливам", — предупредил эксперт.