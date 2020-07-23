Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Урджарского района ВКО Ляззат Шокобалинова.

Согласно документу, с 23 июля прекращается прием отдыхающих в места отдыха и проживания в туристко-рекреационной зоне озера Алаколь. Отдыхающим, прибывшим до 23 июля, разрешено оставаться на базах отдыха до завершения срока путевки.

Акиму Урджарского района и районному отделу полиции поручено закрыть въезд в туристко-рекреационную зону озера и обеспечить работу мобильных постов на автодорогах, ведущих к озеру, и ежедневное патрулирование за соблюдением общественного правопорядка.

"Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции на территории района", — отмечается в постановлении.