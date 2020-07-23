«В островной провинции разрабатываются краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные кампании по возрождению местной индустрии туризма, пострадавшей из-за Covid-19. Власти провинции прогнозируют, что в этом году остров посетят примерно 5 млн туристов, из которых около 1,5 млн будут тайцами. При этом турпоток в прошлом году составил 14,4 млн гостей», — пишет издание.

По словам губернатора Пхукета Наронга Вонсеу, доходы провинции от туризма в среднем составляют $12,6 млрд ежегодно. В начале 2020 года остров смог заработать лишь $7,7 млрд. Между тем, экономика Пхукета на 80% зависит от туризма.

«Ущерб отрасли, нанесенный пандемией, оценивается в $5,1 млрд. Поэтому так необходимо пересмотреть стратегию экономического развития провинции и диверсифицироваться за счет развития других секторов», — цитирует Вонсеу газета.

Как отмечает издание, в краткосрочной перспективе власти предлагают 40% субсидию на авиабилеты и проживание в гостиницах тем туристам, которые будут отдыхать на Пхукете в течение трех последующих месяцев. В среднесрочной и долгосрочной перспективе офисным и туристическим компаниям предлагается развивать нетуристические услуги, среди них образовательные, гастрономические, оздоровительные.

Таиланд 1 июля снял ряд ограничений для выполнения международных рейсов, страну смогут посетить деловые и медицинские туристы.