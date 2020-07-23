"Федеральное агентство по туризму планирует, что в крае кэшбек будет предоставляться за покупку туров с 1 октября до 20 декабря 2020 года", — говорится в сообщении.

Во вторую группу также вошли Крым, Краснодарский, Алтайский края, Калининградская, Ленинградская и Московская области, Москва и Санкт-Петербург.

"Ростуризмом разрабатывается порядок возмещения туристам затрат на поездки по России. В ведомстве рассчитывают субсидировать 2 млн поездок", — сказано в пресс-релизе.

Теперь туристы, путешествующие по России, смогут рассчитывать на частичную компенсацию средств, потраченных на покупку путевок. Для этого из резервного фонда правительства выделяется 15 млрд рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

По данным краевого Минтуризма, при стоимости тура от 25 тыс. рублей кешбэк составит 5 тыс. рублей. Туристы, потратившие на путёвку от 50 тыс. рублей, получат назад 10 тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. рублей и больше.

Условия участия в программе — продолжительность тура не менее пяти ночей, оплата через российскую платежную систему "Мир". Ее планируется запустить в августе 2020 года. В программу войдут и круизные туры.

Список регионов состоит из двух групп. В первой — регионы, в которые надо поехать с 15 августа по 20 декабря, во второй — с 1 октября до 20 декабря.