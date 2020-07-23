"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 5 848 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1620 (27,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении оперштаба в четверг.

В Москве выявлено 608 заболевших.

Еще 249 заболевших за сутки — в Свердловской области, 202 — в Нижегородской области, 198 — в Ханты-Мансийском АО, 184 — в Санкт-Петербурге, 177 — в Мурманской области, 176 — в Иркутской области, 170 — в Ямало-Ненецком АО, 166 — в Алтайском крае, 145 — в Московской области, 133 — в Красноярском крае, 130 — в Челябинской области, 129 — в Омской области, 127 — в Хабаровском крае, 125 — в Ставропольском крае, 120 — в Ростовской области, 113 — в Оренбургской области, по 110 в Новосибирской, Ульяновской областях, Приморском крае, 103 — в Тюменской области, еще в 62 регионах — меньше 100 человек.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 795 тыс. 038 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наименьшие темпы прироста — в Ненецком автономном округе, Севастополе (по 0%), Калмыкии, Подмосковье, Еврейской автономной области (по 0,2%), Москве, Кабардино-Балкарской республике, Липецкой области (по 0,3%).

За последние сутки подтверждено 147 летальных случаев людей с коронавирусом. Из них 19 — в Санкт-Петербурге, 14 — в Москве.

Еще 12 умерших за сутки — в Иркутской области, 10 — в Пермском крае, по девять — в Амурской области, Красноярском крае, по пять — в Ростовской, Новосибирской областях, по четыре — в Якутии, Тульской, Ивановской областях, по три — в Свердловской, Московской, Нижегородской областях, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском АО, по два — в Ямало-Ненецком АО, Тверской, Ленинградской, Мурманской, Псковской, Оренбургской, Ульяновской, Омской, Владимирской, Смоленской областях, Алтайском крае, по одному — в Адыгее, Дагестане, Удмуртии, Хакасии, Пензенской области, Самарской, Тюменской, Белгородской, Костромской, Липецкой, Новгородской, Астраханской, Кировской областях, Приморском, Краснодарском краях.

За весь период по России умерли 12 892 человека.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 8 тыс. 277 человек, из них 453 — в Москве. За весь период выписаны по выздоровлению по России — 580 тыс. 330.