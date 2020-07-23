"Это (сокращение участников массовых мероприятий — ИФ) временная мера, на которую мы пошли из-за отсутствия устойчивого снижения заболеваемости в Карелии", — сообщил в соцсети губернатор региона.

Кроме того, распоряжением Парфенчикова вновь введен режим изоляции и медицинского наблюдения для всех, кто вернулся в Карелию из-за рубежа. Им необходимо пройти карантин в домашних условиях или в обсерваторе на срок 14 дней со дня прибытия.

Также работающим пенсионерам старше 65 лет продлили режим самоизоляции. Они смогут оформить электронные больничные на период с 27 июля по 9 августа, сообщил Парфенчиков в соцсети. Ранее период карантина для них ограничивался 26 июля.

По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на 23 июля, за сутки в Карелии скончался мужчина 1977 года рождения. Жителя Прионежского района госпитализировали с признаками ОРВИ. В больнице у него обнаружили двухстороннюю полисегментарную пневмонию.

Всего за сутки в республике COVID-19 заразились 28 человек, а с начала пандемии — 2 067. Зафиксировано 13 летальных исходов.